14.12.2023 09:39 Wohnhaus-Brand im Odenwald mit zwei Verletzten

In einem Wohnhaus in der südhessischen Odenwald-Gemeinde Brombachtal brach am späten Mittwochabend Feuer aus - zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Florian Gürtler

Odenwald/Brombachtal - Ein Wohnhausbrand in der Odenwald-Gemeinde Brombachtal hielt am gestrigen späten Mittwochabend die Feuerwehr auf Trab. In der Odenwald-Gemeinde Brombachtal kam es am späten Mittwochabend zu einem Wohnhaus-Brand, der in der Küche des Gebäudes ausbrach. © 5VISION.NEWS Das Feuer brach gegen 23 Uhr in der Küche eines Einfamilienhauses in der Pfälzer Straße aus, wie die Polizei in Südhessen berichtete. Demnach breiteten sich die Flammen rasch in der Küche aus. Die beiden Bewohner des Hauses bemerkten den Brand zum Glück rechtzeitig und alarmierten die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Wehren aus Brombachtal und dem nahe liegenden Michelstadt waren rasch vor Ort. Eine weitere Ausbreitung des Feuers konnte verhindert werden. Wenig später waren die Flammen komplett gelöscht. Beide Hausbewohner wurden verletzt und vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr-Kräfte aus Brombachtal und dem nahe liegenden Michelstadt bekämpften am späten Mittwochabend gemeinsam einen Küchen-Brand. © 5VISION.NEWS Polizei vermutet technischen Defekt bei Staubsauger als Brandursache Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegt noch keine Einschätzung der Polizei vor. Jedoch gibt es bereits erste Hinweise auf die mögliche Brandursache. "Nach derzeitigem Ermittlungsstand entzündete sich aufgrund eines technischen Defektes ein Staubsauger", sagte hierzu ein Sprecher des Polizeipräsidiums Südhessen. Die Ermittlungen zu dem Küchen-Brand in Brombachtal dauern weiter an.

