17.03.2024 07:53 Feuerwehreinsatz im Vogtland: Ein Verletzter bei Brand in Einfamilienhaus

AM Sonntagmorgen hat es in einem Wintergarten an einem Einfamilienhaus in Waldkirchen/Vogtland gebrannt. Eine Person wurde verletzt.

Von Victoria Winkel

Waldkirchen/Vogtland - In Waldkirchen bei Lengenfeld (Vogtlandkreis) gab es am Sonntagmorgen einen Feuerwehreinsatz. Am Sonntagmorgen brannte es in einem Einfamilienhaus in der Oberheinsdorfer Straße in Waldkirchen. © André März Das Feuer war in einem Einfamilienhaus in der Oberheinsdorfer Straße in einem angrenzenden Wintergarten ausgebrochen. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, konnte der Brand zügig gelöscht und so ein Ausbreiten auf weitere Teile des Hauses verhindert werden. Nach ersten Informationen wurde mindestens eine Person verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehren aus Waldkirchen sowie Lengenfeld im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.

Titelfoto: André März