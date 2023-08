30.08.2023 10:05 Ölofen angezündet - Verpuffung! Einfamilienhaus unbewohnbar

In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) stand am Dienstagabend ein Wohnhaus in Flammen.

Von Christian Rüdiger

Bleicherode - In Bleicherode (Landkreis Nordhausen) stand am Dienstagabend ein Wohnhaus in Flammen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, konnte den Schaden am und im Haus jedoch nicht mehr abwenden. © Silvio Dietzel Laut Polizeiangaben wurde ein Ölofen angezündet, dabei kam es zu einer Verpuffung. Der 52-jährige Hausbesitzer und sein 79-jähriger Vater konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Allerdings wurden die beiden Männer dabei verletzt. Sie wurden anschließend zur weiteren Behandlung ins Südharz Klinikum nach Nordhausen gebracht. Die Flammen hatten sich rasant in dem Einfamilienhaus ausgebreitet. Das Feuer richtete einen Schaden von rund 100.000 Euro an. Wie die Polizei erklärte, ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Silvio Dietzel