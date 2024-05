21.05.2024 14:20 1.403 Feuerwehreinsatz: Wohnung steht in Flammen

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Cottbus ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Cottbus - In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Cottbus ist ein Feuer ausgebrochen. Zu dem Wohnungsbrand kam es in der Rostocker Straße. © Luca Woitow /Blaulichtreport Lausitz Eine Evakuierung des Gebäudes bei dem Brand am Montagabend gegen 22.45 Uhr sei nicht nötig gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach war nur ein 25 Jahre alter Mann in der Wohnung in der Rostocker Straße. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge die Flammen löschen und ein Ausbreiten dieser verhindern. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Er habe sich aber offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Er werde nun fachmedizinisch betreut, hieß es. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Kripo ermittelt zur genauen Brandursache.

Titelfoto: Luca Woitow /Blaulichtreport Lausitz