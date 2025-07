08.07.2025 16:05 Feuerwehreinsatz in der Altmark: Lagerhalle in Flammen

In Salzwedel ist am Montag eine Lagerhalle in Brand geraten. 40 Kameraden der Feuerwehr waren im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Salzwedel - Am Montagmittag ist im Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) eine Lagerhalle in Brand geraten. Alles in Kürze Lagerhalle in Salzwedel in Flammen geraten

Feuer wurde gegen 12:25 Uhr gemeldet

Dach und Photovoltaikanlage beschädigt

40 Feuerwehrleute mit acht Fahrzeugen im Einsatz

Schaden im unteren fünfstelligen Bereich Mehr anzeigen Der genaue Grund für den Brand ist noch unklar. © Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel Wie das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mitteilte, wurde das Feuer in der Feldstraße gegen 12.25 Uhr gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass das Dach der Lagerhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in Brand stand. Auf diesem befand sich zudem eine Photovoltaikanlage. Durch die Flammen wurden sowohl die Anlage als auch einige Heuballen im Inneren der Halle beschädigt. Insgesamt waren 40 Kameraden der Feuerwehr mit acht Fahrzeugen vor Ort, um das Feuer zu löschen. Der Schaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt. Ob der Brand eine technische Ursache hatte, bleibt Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Titelfoto: Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel