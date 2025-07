Rauch verhindert Flucht ins Freie: Feuerwehr rettet 21 Menschen aus Flammenhölle

Aachen - Einsatzkräfte der Feuerwehr haben 21 Menschen aus einem brennenden Haus in Aachen gerettet.

"Der Rauch war wirklich massiv", sagte der Sprecher, das Haus sei nun unbewohnbar. Alle 21 Geretteten kamen demnach bei Freunden oder Familie unter oder wurden in Hotels untergebracht.

Die Einsatzkräfte brachten den Brand im Erdgeschoss schnell unter Kontrolle, wie es heißt, Nachlöscharbeiten dauerten länger an.

Fünf Menschen wurden durch den Rauch leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Bewohner standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte an Fenstern und Balkonen, wie die Feuerwehr mitteilte, sie konnten sich wegen der starken Rauchentwicklung nicht selbst ins Freie retten.

Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Restaurant, vermutlich habe sich der Brand in einem Müllraum dahinter entwickelt, so der Sprecher. Dort seien die Flammen am stärksten gewesen.