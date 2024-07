02.07.2024 07:01 560 Feuerwehreinsatz in Gartenanlage: Gerätehaus abgebrannt

Am Montagabend geriet in Zwickau-Cainsdorf ein Gerätehaus der Kleingartenanlage "Nach Feierabend" in Brand.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Feuerwehreinsatz in Gartenanlage in Zwickau! Ein Gerätehaus brannte aus noch unklarer Ursache ab. © Andreas Kretschel Gegen 23.33 Uhr kam es zu dem Brand in der Kleingartenanlage "Nach Feierabend" im Ortsteil Cainsdorf. Dort stand aus bislang unbekannten Gründen ein Gerätehaus in Flammen. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren Cainsdorf, Planitz und Rottmannsdorf sowie die Berufsfeuerwehr Zwickau konnten das Feuer löschen. Feuerwehreinsätze Feuerwehr bei hühnerhaltendem Betrieb im Einsatz: Etwa 400.000 Tiere von Havarie betroffen Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 1700 Euro.

Titelfoto: Andreas Kretschel