18.04.2025 20:31 855 Feuerwehreinsatz in Glauchau: Brand in leerstehendem Gebäude ausgebrochen

In Glauchau kam es am Karfreitag zu einem Feuerwehreinsatz: In einem leerstehenden Haus brach ein Brand aus.

Von Julian Winkler

Glauchau - Feuerwehreinsatz am Freitagabend in Glauchau (Landkreis Zwickau): In einem leerstehenden Gebäude brach ein Brand aus. Glücklicherweise konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. In diesem leerstehenden Haus in Glauchau (Landkreis Zwickau) brach am Karfreitag ein Feuer aus. © Andreas Kretschel Gegen 17.10 Uhr rückte die Feuerwehr zur Straße "Mühlberg" aus. Dort war laut Polizeiangaben ein Feuer im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen. "Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro", so ein Polizeisprecher. Zur Brandursache laufen derzeit die Ermittlungen. Ein Brand-Experte der Polizei soll zum Einsatz kommen. In den vergangenen Wochen kam es in Glauchau immer wieder zu Bränden - mal brannte eine Hecke, mal wurde in einem Gebäude Feuer gelegt.

