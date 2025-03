Schon wieder: Feuerwehreinsatz auf verlassenem Fabrikgelände

Glauchau - Ist hier ein Feuerteufel unterwegs? In Glauchau (Landkreis Zwickau ) kam es am Sonntagabend erneut zu einem Feuerwehreinsatz.

Am Sonntagabend kam es erneut zu einem Feuerwehreinsatz. © Andreas Kretschel

Gegen 18.45 Uhr brannte es erneut in Glauchau.

Auf einem verlassenen Fabrikgelände an der Lungwitztalstraße brannten Gebüsch und Kleinholz an einer Hauswand.

Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Die Ermittlungen laufen.

Bereits am Freitag und auch am Samstagabend kam es zu Feuerwehreinsätzen in Glauchau. In beiden Fällen brannte Müll auf alten Brachen.