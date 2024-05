24.05.2024 05:13 1.077 Feuerwehreinsatz in Lunzenau: Dachstuhl in Flammen

In der Altenburger Straße in Lunzenau brannte am Mittwochabend der Dachstuhl eines Hauses.

Von Claudia Ziems

Lunzenau - Dachstuhlbrand am Donnerstagabend in Lunzenau! In der Altenburger Straße brannte der Dachstuhl eines Hauses. © Haertelpress Gegen 18.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Altenburger Straße alarmiert. Dort stand der Dachstuhl eines Hauses in Flammen. Nach ersten Informationen sind die Bewohner ins Freie gelangt und auf Rauchgasvergiftung untersucht. Der obere Bereich des Hauses brannte komplett aus. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Lunzenau und mehrere Feuerwehren der Umgebung mit 54 Kameraden. Die Straße musste während des Einsatzes voll gesperrt werden.

Titelfoto: Haertelpress