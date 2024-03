08.03.2024 06:35 Rauchwolken umhüllen Haus: 35 Menschen bei Brand verletzt - darunter Kinder

Feuerwehreinsatz in der Oberpfalz in Bayern: Schwarze Rauchwolken umhüllen ein Mehrfamilienhaus, in dem rund 60 Bewohner leben. Mehr als 30 werden verletzt.

Nittenau - Großer Feuerwehreinsatz in der Oberpfalz: Schwarze Rauchwolken umhüllen ein Mehrfamilienhaus, in dem insgesamt rund 60 Bewohner leben. Mehr als 30 von ihnen erleiden Verletzungen. Bei dem Brand in Nittenau gab es zahlreiche Verletzte. © Armin Weigel/dpa Bei dem folgenschwereren Brand in dem großen Wohnkomplex in Nittenau mussten 35 Menschen von den Rettern betreut werden. Nach vorläufigen Informationen der Feuerwehr wurden zwei schwer, fünf mittelschwer und 28 leicht verletzt worden. Darunter seien Kinder gewesen, bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Die sieben Schwerverletzten kamen nach ihrer Erstversorgung in eine Klinik, ein Mensch wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Feuerwehreinsätze Lagerhalle und Lastwagen in Flammen: Eine Millionen Euro Schaden bei Brand im Saalekreis In dem aus zwei Hälften bestehenden Mietkomplex im Landkreis Schwandorf sind den Angaben zufolge rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Sie wurden zunächst in einer benachbarten Sporthalle untergebracht und in dieser entsprechend versorgt, wie der Polizeisprecher zu dem Zwischenfall in Bayern weiter erklärte. "Das Haus dürfte bis auf Weiteres unbewohnbar sein." Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. © Moller-Schuh/vifogra/dpa Folgenschweres Feuer in Nittenau: Ermittlungen zur Brandursache laufen auf Hochtouren Zur Brandursache gab es noch keine genauen Informationen, weil Spezialisten der Kriminalpolizei das Gebäude zunächst nicht betreten konnten. "Nach derzeitigem Stand ist der Brand im Keller ausgebrochen, in einem Lagerraum, wo Papier oder Altpapier gelagert war", erläuterte der Polizeisprecher jedoch. Deshalb habe es eine sehr starke Rauchentwicklung gegeben. Zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort, die Feuerwehr rückte mit 150 Helfern an. Sie konnten den gegen 17 Uhr ausgebrochenen Brand zügig löschen und retteten dabei sieben Menschen mithilfe von Dreh- sowie Steckleitern.

Titelfoto: Armin Weigel/dpa