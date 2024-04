09.04.2024 19:52 Feuerwehreinsatz in Osterburg: Linienbus gerät in Vollbrand!

In Osterburg ist am Montag ein Linienbus in Vollbrand geraten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von Sophie Marie Kemnitz

Osterburg (Altmark) - Am Montagnachmittag ist ein Linienbus in Osterburg im Landkreis Stendal in Vollbrand geraten. Alle Fahrgäste konnten den Bus rechtzeitig verlassen. (Symbolbild) © Niklas Treppner/dpa Nach Angaben des Polizeireviers Stendal geriet der Bus im Ortsteil Wolterslage aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Dank des schnellen Eingreifens des Busfahrers konnten sich die Fahrgäste in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr konnte das Fahrzeug wenig später löschen. Durch das Feuer sei ein Schaden "im fünfstelligen Bereich" entstanden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelte.

Titelfoto: Niklas Treppner/dpa