29.11.2024 11:22 Feuerwehreinsatz in Plauen: Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen

In Plauen (Vogtland) kam es am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz: In einem Wohnhaus brach ein Brand aus. Die Polizei ermittelt.

Von Julian Winkler

Plauen - Großer Feuerwehreinsatz am Donnerstagabend in Plauen (Vogtland): In einem Mehrfamilienhaus brach ein Brand aus, mehrere Bewohner mussten evakuiert werden. In diesem Mehrfamilienhaus in Plauen brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. © Mike Müller Gegen 18.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Martin-Luther Straße im Stadtteil Bahnhofsvorstadt gerufen. Dort war im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. "Die vier Hausbewohner mussten durch die Rettungskräfte evakuiert werden", heißt es von der Polizei. Glücklicherweise kamen alle Bewohner unverletzt davon. Kurze Zeit später war der Brandherd im Erdgeschoss gelöscht. Der Einsatz konnte beendet werden.

"Durch den Brand ist Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro entstanden", so ein Polizeisprecher. Wie es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst am frühen Mittwochmorgen brannte im Stadtteil Bahnhofsvorstadt Müll vor einem Wohnhaus. Die Feuerwehr konnte auch diesen Brand schnell löschen.

Titelfoto: Mike Müller