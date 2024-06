29.06.2024 13:29 Waschmaschine fängt Feuer: Zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort

In Ratingen-Ost ist es am heutigen Samstagvormittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen.

Von Florian Fischer

Ratingen - In Ratingen-Ost ist es am heutigen Samstagvormittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. In Ratingen-Ost hat sich am heutigen Samstagmorgen ein Brand ereignet. © Feuerwehr Ratingen Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 10.06 Uhr in die Levystraße gerufen. Denn eine Bewohnerin bemerkte eine Rauchentwicklung aus dem Keller, weshalb sie die Feuerwehr alarmierte. Anschließend gab sie auch den anderen Mitbewohnern Bescheid, sodass alle vor dem Eintreffen der Kräfte bereits das Haus verlassen konnten. In einem Kellerraum geriet eine Waschmaschine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Feuerwehreinsätze Großeinsatz! 20 Liter Chlorreiniger auf Gewerbegelände ausgelaufen Direkt nachdem die Einsatzkräfte vor Ort angekommen waren, löschte man die Waschmaschine. Im Anschluss wurde das gesamte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. In einem Kellerraum hatte eine Waschmaschine Feuer gefangen. © Feuerwehr Ratingen Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr, der Standort Mitte der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst der Städte Ratingen & Heiligenhaus und die Polizei.

Titelfoto: Feuerwehr Ratingen