Brand in zwei Autohäusern! Feuerwehren im Großeinsatz, immense Sachschäden

Reutlingen - Ein Großbrand in einer Werkstatt in Reutlingen hat am frühen Dienstagmorgen einen immensen Sachschaden verursacht.

Die Feuerwehr rückte gegen 2.50 Uhr bei der Autowerkstatt in der Konrad-Adenauer-Straße an. Zu diesem Zeitpunkt stiegen bereits Flammen und dichter Rauch aus dem Gebäude hervor.

Die freiwilligen Feuerwehren Durlach und Daxlanden waren im Großeinsatz vor Ort. © Tim Müller / EinsatzReport24

Auch in Karlsruhe sei es einige Stunden zuvor zu einem Feuer in einem Autohaus in der Ottostraße gekommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Da es gegen 20.55 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurde ein Bewohner sowie mehrere Besucher einer Moschee evakuiert.

Brandursache soll laut aktuellem Stand ein defekter E-Roller gewesen sein. Die Ermittler schließen Brandstiftung derzeit aus.

Auch hier wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.