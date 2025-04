26.04.2025 16:43 1.675 Feuerwehreinsatz in Waldenburg: Carport und Wohnwagen brennen ab

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr in Waldenburg in die Thomas-Müntzer-Siedlung ausrücken.

Von Lea Wunderlich

Waldenburg - Feuerwehreinsatz in Waldenburg (Landkreis Zwickau) am Samstagnachmittag! In der Thomas-Müntzer-Siedlung kam es am Nachmittag zum Feuerwehreinsatz. © Andreas Kretschel Gegen 12.45 Uhr kamen die Freiwilligen Feuerwehren zum Einsatz in Waldenburg in der Thomas-Müntzer-Siedlung. Dort brannte aus noch ungeklärter Ursache ein Carport. Das Feuer hatte auch schon auf einen Wohnwagen übergegriffen und auch das angrenzende Wohnhaus war gefährdet. Feuerwehreinsätze Brand in Recycling-Anlage: Metall-Gitterboxen fangen Feuer Die Einsatzkräfte konnten eine Ausbreitung der Flammen auf das Haus verhindern. "Während der Löscharbeiten kam es zur Explosion einer Gasflasche in unmittelbarer Nähe der Einsatzkräfte. Glücklicherweise wurden dabei keine Personen verletzt. Das Carport und der Wohnanhänger konnten jedoch nicht gehalten werden", teilte die Freiwillige Feuerwehr Waldenburg auf Facebook mit. Wieso das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Erstmeldung: 26. April, 16.43 Uhr, zuletzt aktualisiert: 21.15 Uhr

Titelfoto: Andreas Kretschel