24.05.2024 11:12 3.351 Feuerwehreinsatz in Wernigerode: TEDi-Markt steht in Flammen!

In Wernigerode ist in der Nacht auf Freitag ein TEDi-Markt in Brand geraten. Die Feuerwehr ist seit Stunden im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Wernigerode - In der Nacht auf Freitag ist in Wernigerode (Landkreis Harz) ein TEDi-Markt in Brand geraten. Kameraden der Feuerwehr kämpften stundenlang gegen die Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Wernigerode Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Großbrand in der Ilsenburger Straße keine Menschen verletzt. Das Feuer soll aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Morgen ausgebrochen sein. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Gegen etwa 5.30 Uhr war der Brand unter Kontrolle. Laut der Freiwilligen Feuerwehr Wernigerode finden derzeit umfangreiche Nachlöscharbeiten statt. Feuerwehreinsätze Nach Feuerwehreinsatz im Erzgebirge: Festnahme vor Ort Der Schaden beträgt einer ersten Schätzung zufolge über eine Million Euro. Das Gebäude brannte vollständig ab. Am frühen Morgen konnten die Flammen unter Kontrolle gebracht werden. © Freiwillige Feuerwehr Wernigerode Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Erstmeldung: 24. Mai, 8.52 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 11.12 Uhr

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Wernigerode