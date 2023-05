07.05.2023 10:02 Feuerwehreinsatz wegen hunderter Rasierklingen auf dem Gehweg

In der Frohndorfer Straße in Sömmerda wurden am Freitag und Samstag mehrere Hundert Rasierklingen verteilt. Stadt und Feuerwehr beseitigten diese.

Von Carsten Jentzsch

Sömmerda - Zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz ist es in Sömmerda gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Sömmerda und die Stadt beseitigten die Rasierklingen. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wie die Polizei mitteilte, wurden am Freitag und Samstag in der Frohndorfer Straße mehrere Hundert Rasierklingen auf dem Gehweg verteilt. Diese wurden von der Stadt sowie der Freiwilligen Feuerwehr Sömmerda beseitigt. Der Hintergrund des Ganzen ist bislang unklar, erklärten die Beamten am späten Sonntagabend. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda zu melden.

