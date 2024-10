Feuerwehrmann hält Flammenschein für Heckenbrand: Dann sieht er, was wirklich los ist

Bergisch Gladbach - In Bergisch Gladbach ist ein Feuerwehrmann zufällig auf einen brennenden Verschlag eines Obdachlosen aufmerksam geworden und handelte sofort.

Die insgesamt 16 Feuerwehrkräfte aus Bergisch Gladbach brachten die Flammen rasch unter Kontrolle. © Feuerwehr Bergisch Gladbach

Dieser Feuerwehrmann war definitiv zur richtigen Zeit am richtigen Ort!

Nach Angaben eines Sprechers der Bergisch Gladbacher Feuerwehr hielt sich der Kamerad am frühen Freitagmorgen dienstlich am Evangelischen Krankenhaus (EVK) in Bergisch Gladbach auf.

Gegen 6.30 Uhr bemerkte der Mann dann auf dem Gelände der alten Feuerwache, das sich unterhalb des Krankenhauses befindet, einen größeren Feuerschein und vermutete zunächst eine brennende Hecke.

Als er daraufhin die Leitstelle informierte, die umgehend zwei Löschzüge und einen Rettungswagen zum Ort des Geschehens schickte, erkannten die Kräfte jedoch schnell, dass es sich keinesfalls um eine brennende Hecke handelte! Stattdessen stand ein etwa zwölf Quadratmeter großer Verschlag in Flammen, der als Behausung eines Obdachlosen gedient hatte.

Weil der polizeibekannte Bewohner nicht angetroffen werden konnte, bestand zunächst die Befürchtung, dass dieser sich noch in der Behausung befindet. Nachdem die Einsatzkräfte die Flammen dann rasch gelöscht hatten, bestätigte sich der Verdacht aber glücklicherweise nicht.