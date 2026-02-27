Atembeschwerden und Hautreizungen: Unbekannte Flüssigkeit löst Großeinsatz an Schule aus

An einem Gymnasium in Bad Segeberg gab es am Freitag einen Gefahrguteinsatz. Mehrere Personen klagten über Atembeschwerden. Doch es gab schnell Entwarnung.

Von Jana Steger

Bad Segeberg - Aufregung an einem Gymnasium im Stadtgebiet in Bad Segeberg: Gegen 10.45 Uhr rückten Einsatzkräfte am Freitag mit einem Großaufgebot zur Schule aus.

Ein Atemschutztrupp führe Messungen im Klassenzimmer durch.
Der Grund: Mehrere Schülerinnen und Schüler hätten zuvor in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss Kontakt mit einer unbekannten Flüssigkeit gehabt, teilte die Feuerwehr mit.

Kurz darauf klagten sie über Atembeschwerden und Hautreizungen. Die Schulleitung reagierte sofort und alarmierte die Einsatzkräfte.

An der Schule angekommen, verschaffte sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage. In dem betroffenen Klassenraum war allerdings kein ausgelaufener Stoff oder eine sichtbare Verschmutzung zu erkennen.

Ein speziell ausgerüsteter Trupp überprüfte den Raum daraufhin, führte Messungen durch und analysierte Proben. Währenddessen wurde das Schulgebäude vorsorglich komplett geräumt.

Gefahrguteinsatz an Schule: Einsatzkräfte gaben nach eineinhalb Stunden Entwarnung

In dem Klassenzimmer in einer Schule in Bad Segeberg seien Personen mit einer unbekannten Flüssigkeit in Kontakt geraten.
Der Rettungsdienst untersuchte insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrkraft. Die Hautreaktionen klangen jedoch schnell wieder ab, sodass niemand musste in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Und das Ergebnis der Untersuchungsmaßnahmen im Gebäude? Bei allen Messungen wurden keine gefährlichen Stoffe festgestellt. Wodurch die Beschwerden ausgelöst wurden, sei derzeit noch unklar.

Nach rund eineinhalb Stunden konnten die Einsatzkräfte schließlich Entwarnung geben, teilte Feuerwehr mit.

