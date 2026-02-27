Atembeschwerden und Hautreizungen: Unbekannte Flüssigkeit löst Großeinsatz an Schule aus

Bad Segeberg - Aufregung an einem Gymnasium im Stadtgebiet in Bad Segeberg: Gegen 10.45 Uhr rückten Einsatzkräfte am Freitag mit einem Großaufgebot zur Schule aus.

Ein Atemschutztrupp führe Messungen im Klassenzimmer durch. © Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

Der Grund: Mehrere Schülerinnen und Schüler hätten zuvor in einem Klassenraum im ersten Obergeschoss Kontakt mit einer unbekannten Flüssigkeit gehabt, teilte die Feuerwehr mit.

Kurz darauf klagten sie über Atembeschwerden und Hautreizungen. Die Schulleitung reagierte sofort und alarmierte die Einsatzkräfte.

An der Schule angekommen, verschaffte sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage. In dem betroffenen Klassenraum war allerdings kein ausgelaufener Stoff oder eine sichtbare Verschmutzung zu erkennen.

Ein speziell ausgerüsteter Trupp überprüfte den Raum daraufhin, führte Messungen durch und analysierte Proben. Währenddessen wurde das Schulgebäude vorsorglich komplett geräumt.