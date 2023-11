Feuerwehrmann wird beim Einsatz vom Baum erschlagen - tot!

Im Osten Australiens wüten derzeit schwere Buschbrände. © Screenshot/Facebook/NSW Rural Fire Service

Wie "The Sydney Morning Herald" berichtete, ist am Donnerstagnachmittag Hauptmann Leo Fransen gestorben.

Der 75-Jährige sei von einem Baum erschlagen worden, als dieser mit seinen Kameraden in einem abgelegenen Gebiet im australischen Bundesstaat New South Wales nahe der Grenze zu Queensland im Einsatz war.



Seine Einheit sei kürzlich aus einem Hunderte Kilometer entfernten Ort angereist, um gegen das sich ausbreitende Feuer zu kämpfen, hieß es. Fransen sei bereits der zweite tote Feuerwehrmann in diesem Jahr.

Ein Sprecher des Rural Fire Service, Rob Rogers, sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz: "Sie hatten gerade das Feuer in Glengarry bekämpft und erfolgreich eine Reihe von Gebäude vor der Zerstörung bewahrt. Leo wurde am späten Nachmittag von einem Baum getroffen, der auf ihn fiel und ihn schwer verletzte."