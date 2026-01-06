 549

Flammen-Inferno bei -15 Grad: Millionenschaden bei Brand in Bäckerei

Bei einem Feuer in der Schulstraße in Waldmünchen ist ein Millionenschaden entstanden.

Von Annkathrin Stich

Waldmünchen - Bei einem Vollbrand einer Bäckerei in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Waldmünchen (Landkreis Cham) ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden.

Das Gebäude brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh.
Das Gebäude brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh.

Das Feuer in der Schulstraße wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 3.30 Uhr gemeldet. Das Gebäude mit Backstube und Mehllager im Inneren sei vollständig ausgebrannt, teilte die Kreisbrandinspektion Cham mit.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die beiden Bewohner - ein Mann und eine Frau - hätten sich selbst ins Freie gerettet.

Das Gebäude sei aktuell unbewohnbar.

Insgesamt löschten rund 200 Einsatzkräfte aus 18 Feuerwehren, auch aus Tschechien, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte. Wegen Temperaturen von -15 Grad sei das Wasser sofort an der Einsatzstelle gefroren und habe "die Straßen in Eisflächen" verwandelt.

200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.
200 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen.
Bei -15 Grad waren die Einsatzkräfte gefordert.
Bei -15 Grad waren die Einsatzkräfte gefordert.

Laut Polizeiangaben verhinderte die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.

