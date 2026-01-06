Flammen-Inferno bei -15 Grad: Millionenschaden bei Brand in Bäckerei

Waldmünchen - Bei einem Vollbrand einer Bäckerei in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Waldmünchen (Landkreis Cham) ist ein Schaden von etwa einer Million Euro entstanden.

Das Gebäude brannte beim Eintreffen der Einsatzkräfte lichterloh. © Feuerwehr Stadt Waldmünchen

Das Feuer in der Schulstraße wurde in der Nacht auf Dienstag gegen 3.30 Uhr gemeldet. Das Gebäude mit Backstube und Mehllager im Inneren sei vollständig ausgebrannt, teilte die Kreisbrandinspektion Cham mit.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Die beiden Bewohner - ein Mann und eine Frau - hätten sich selbst ins Freie gerettet.

Das Gebäude sei aktuell unbewohnbar.

Insgesamt löschten rund 200 Einsatzkräfte aus 18 Feuerwehren, auch aus Tschechien, wie die Kreisbrandinspektion mitteilte. Wegen Temperaturen von -15 Grad sei das Wasser sofort an der Einsatzstelle gefroren und habe "die Straßen in Eisflächen" verwandelt.