14.02.2024 06:35 Flammen-Inferno im Norden! Großeinsatz in Kleingartenanlage

Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Kleingartenanlage in Celle ein Flammen-Inferno gegeben.

Von Bastian Küsel

Celle - Großeinsatz für die Feuerwehr: In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Kleingartenanlage in Celle (Niedersachsen) ein Flammen-Inferno gegeben. In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Kleingartenanlage in Celle gebrannt. © Freiwillige Feuerwehr Celle Wie die Celler Kameraden am frühen Mittwochmorgen mitteilten, wurden sie gegen 23.33 über den Brand am Herzog-Ernst-Ring informiert. Bereits auf der Anfahrt erblickten die Einsatzkräfte eine große Rauchwolke und Feuerschein über der Kleingartenanlage. Als sie vor Ort eintrafen, brannten zwei Lauben sowie Nebenbauten lichterloh. Das Feuer drohte auf weitere Lauben überzugreifen, weshalb die Feuerwehr unverzüglich mit der Brandbekämpfung von zwei Seiten begann. Feuerwehreinsätze Feuer bricht in Küche aus: Drei Menschen bei Wohnungsbrand verletzt Schwierig gestaltete sich die Wasserversorgung, da sich der Brandort circa 500 Meter von der Einfahrt zur Kleingartenanlage entfernt befand und nur über schmale Zufahrtswege erreichbar war.

Auch das Hochwasser erschwerte die Löscharbeiten. Wege, Flächen und Gärten waren teilweise überflutet und daher weder befahr- noch betretbar. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gartenlauben. © Freiwillige Feuerwehr Celle Gegen 0.50 Uhr waren die Flammen aber schließlich gelöscht. Die anschließenden Nachlöscharbeiten dauerten noch bis 2 Uhr. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, zur Ursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle