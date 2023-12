Flammen-Inferno in Gartenanlage - Feuerwehr im nächtlichen Großeinsatz

Pegau - Beim Brand eines Gartengrundstücks im Landkreis Leipzig wurde ein Gebäude in der Nacht zu Samstag völlig zerstört, zwei weitere schwer beschädigt.

Eine Gartenlaube fiel den Flammen komplett zum Opfer. © Feuerwehr Pegau

Laut Feuerwehr-Sprecher Ronny Wiesner seien die Kameraden kurz vor Mitternacht alarmiert wurden, weil in einer Gartenanlage nahe der Probsteisiedlung in Pegau ein Baum in Flammen gestanden haben soll.

"Als das erste Löschfahrzeug vor Ort war, stellte sich die Lage anders dar. Es brannte eine Gartenlaube in voller Ausdehnung", so Wiesner weiter.

Das Feuer habe zu dem Zeitpunkt bereits auf zwei benachbarte Lauben übergegriffen.

Sofort wurden weitere Einsatzkräfte angefordert und mit den Löschmaßnahmen begonnen. Das brennende Gartenhaus habe nicht gerettet werden können, es wurde völlig zerstört.

Die anderen Lauben wurden beschädigt. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist noch nicht bekannt.