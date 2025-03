Flammen-Inferno in Lagerhalle: Mehrere Autos und Motorräder zerstört

Kirchardt - Dichte Rauchwolken in der Nacht im Landkreis Heilbronn: Eine Lagerhalle stand lichterloh in Flammen.

Flammen und Rauch waren schon aus der Ferne deutlich sichtbar. © Julian Buchner / EinsatzReport24

Die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden am späten Freitagabend, gegen 22.45 Uhr, in ein Industriegebiet in Kirchardt alarmiert.

Dort brannte eine gewerblich genutzte Lagerhalle in voller Ausdehnung, wie die Beamten am frühen Samstagmorgen mitteilten. Das Gebäude brannte vollständig nieder.

In der Halle standen neben verschiedenstem Inventar ein Auto sowie drei Motorräder, ein weiteres Fahrzeug befand sich davor. Insgesamt sei ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden.

Darunter fallen auch Schäden, die an zwei angrenzenden Wohnhäusern entstanden sind. Verletzt worden sei nach aktuellem Ermittlungsstand glücklicherweise niemand.