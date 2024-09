01.09.2024 08:11 Flammen-Inferno in Wohnung: Vier Personen verletzt

In Neuss kam es am Samstagnachmittag zu einem heftigen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Von Maurice Hossinger

Neuss - Bei einem Flammen-Inferno in einem Mehrfamilienhaus in Neuss-Unterilp haben am Samstagnachmittag vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Wohnung schon komplett in Flammen. © Feuerwehr Heiligenhaus Gegen 17.12 Uhr kam es offiziellen Angaben der Feuerwehr zufolge zu ersten Anrufen und Lageberichten. Demnach hatte sich in einer Wohnung im fünften Stock ein massives Feuer ereignet. Innerhalb kürzester Zeit stand die betroffene Wohnung in Vollbrand. Mehr als 70 Personen wurden nach Eintreffen der Rettungskräfte aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Feuerwehreinsätze Großbrand in ehemaligem Gasthof: Dachstuhl steht in Flammen Insgesamt wurden bei dem Einsatz elf Personen - darunter vier Feuerwehrkräfte - per Rettungswagen betreut. Vier von ihnen mussten wegen Verletzungen in benachbarte Krankenhäuser gebracht werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei das Feuer derart stark gewesen, dass die Löschung ausschließlich über Außen vorgenommen werden konnte. Noch ist unklar, wie hoch der Schaden ist. Die Brandwohnung ist nach Information der Feuerwehr vorübergehend nicht bewohnbar.

Titelfoto: Feuerwehr Heiligenhaus