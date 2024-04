04.04.2024 06:13 Flammen schlagen meterhoch aus den Fenstern: Fünf Verletzte bei Wohnhausbrand!

Am Mittwochabend kam es gegen 23 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Handelstraße in Wuppertal-Wichlinghausen. Zehn Menschen mussten gerettet werden.

Von Frederick Rook

Wuppertal - Am Mittwochabend (3. April) kam es gegen 23 Uhr zu einem ausgedehnten Wohnungsbrand in der Handelstraße in Wuppertal-Wichlinghausen. Zehn Menschen mussten aus den Flammen gerettet werden. Bei dem Wohnungsbrand in der Handelstraße in Wuppertal wurden laut Angaben der Feuerwehr insgesamt fünf Menschen verletzt. © Christoph Petersen Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus den Fenstern der Wohnung im zweiten Obergeschoss. Das Übergreifen auf die oberen Etagen konnte durch einen zügigen ersten Löschangriff von außen noch verhindert werden. Fünf Menschen wurden mithilfe von Fluchthauben durch den verrauchten Treppenraum und weitere fünf Menschen über die Drehleiter gerettet. Der Bewohner der Brandwohnung hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig in Sicherheit bringen können. Insgesamt mussten 17 Personen in einem Evakuierungsbus der Wuppertaler Stadtwerke betreut werden. Feuerwehreinsätze Schornsteinbrand im Erzgebirge: Funken steigen meterhoch Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus, wie Einsatzleiter Andreas Pfaffenbach von der Feuerwehr Wuppertal vor Ort erklärte. Das gesamte Gebäude ist nicht mehr bewohnbar, die Bewohner werden durch die Stadt vorerst anderweitig untergebracht. Die schwarze Rauchsäule war im gesamten Wuppertaler Osten sichtbar.

