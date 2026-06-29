Flammen zerstören Dreiseitenhof in Sachsen: Feuerwehrmann muss verletzt ins Krankenhaus

Bad Düben/OT Tiefensee - Ein Anbau auf einem Dreiseitenhof im Bad Dübener Ortsteil Tiefensee (Landkreis Nordsachsen) ging am Sonntagmorgen plötzlich in Flammen auf.

Das Feuer brach in einem Nebengelass aus. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Bad Düben

Die Kameraden der Feuerwehren Bad Düben, Eilenburg, Schnaditz und Tiefensee wurden gegen 4.25 Uhr zu dem Hof in der Löbnitzer Straße/Zum Auenblick gerufen, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter gegenüber TAG24 am Montagvormittag.

Auf Facebook berichteten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben, dass die Flammen schon bei der Anfahrt deutlich sichtbar waren.

Als sie am Grundstück ankamen, stand das Nebengebäude vollständig in Flammen. Der Brand drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen.

Die Einsatzkräfte konnten das erfolgreich verhindern, allerdings wurde ein weiteres angrenzendes Gebäude von dem Feuer erfasst und das Dach des Hauses zerstört.

Es dauerte mehrere Stunden, bis der Brand vollständig gelöscht werden konnte. Dabei wurde ein 29-jähriger Feuerwehrmann verletzt. Laut Polizeisprecher Richter erlitt er durch Rauchgase leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.