Wohnung steht in Vollbrand: Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Dachstuhl

Nürnberg - Am Sonntagnachmittag rückte die Nürnberger Feuerwehr in die Sebalder Altstadt aus. Dort stand eine komplette Wohnung bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr Nürnberg konnte den Brand löschen. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Anwohner waren zunächst gegen 15.15 Uhr durch das Piepen eines Rauchwarnmelders aufgeschreckt worden.

Kurz darauf bemerkten sie Rauch, der aus dem Fenster einer Wohnung im dritten Obergeschoss in der Straße Spitzenberg drang, so die Feuerwehr Nürnberg.

Schon auf der Anfahrt war über der Einsatzstelle dichter Brandrauch zu sehen. Der erste Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr ließ daraufhin vorsorglich einen weiteren Löschzug nachalarmieren.

Vor Ort bestätigte sich der Verdacht: Im dritten Obergeschoss stand eine Wohnung bereits in Vollbrand, während Rauch in die Nachbarwohnung zog und das Feuer sich in Richtung Dachstuhl auszubreiten drohte.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung.