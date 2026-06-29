Traktor geht in Flammen auf: Waldbrand breitet sich rasant aus

Regenstauf - Ein Traktor hat Sonntagnachmittag bei Feldarbeiten Feuer gefangen und einen größeren Waldbrand im Landkreis Regensburg ausgelöst. Beim Aufnehmen eines Heuballens sei die Maschine am Sonntag plötzlich in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher .

Hubschrauber versuchten, den Brand zu löschen. © NEWS5 / Florian Bock

Die Ursache dafür ist noch unklar. Die Flammen griffen auf einen angrenzenden Wald in Regenstauf über.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich als anspruchsvoll, da in dem betroffenen Gebiet immer wieder verborgene Glutnester aufflammten und neue Brandherde entstanden.

Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wurde auch aus der Luft unterstützt: Ein Hubschrauber war im Einsatz, der gezielt Löschwasser über schwer erreichbaren Bereichen verschüttete.

Zahlreiche Feuerwehrleute konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen.