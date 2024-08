19.08.2024 07:45 Flammeninferno im "Vogl": Traditionsgasthaus komplett zerstört

Das Traditionsgasthaus Vogl am Oberhausberg in Passau wurde durch ein Feuer in der Nacht zerstört.

Von Friederike Hauer

Passau - Ein Feuer wütete in der Nacht auf Montag im Traditionsgasthaus "Vogl" am Oberhausberg. Feuerwehrleute kämpften stundenlang gegen die Flammen im Gasthaus Vogl. © Markus Zechbauer/zema-medien.de Feuerwehrleute waren noch am Montagmorgen mit Löschmaßnahmen beschäftigt, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach der Brand am frühen Morgen in einem von einem Hackschnitzel betriebenen Heizkraftwerk aus und breitete sich dann schnell aus. Der helle Feuerschein war weit über dem Landkreis Passau zu sehen. Feuerwehreinsätze Wegen Starkregen: Feuerwehr im Erzgebirge im Dauereinsatz Ein angrenzender Stadl, der ein beliebter Veranstaltungsort war, wurde Raub der Flammen. Weiter Gebäude drohten ebenfalls in Brand zu geraten. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Brand wütete im Gebäudekomplex am Oberhausberg und richtete eine enorme Zerstörung an. © Markus Zechbauer/zema-medien.de Da die Wasserversorgung am Oberhausberg nicht ausreichte, mussten Feuerwehrautos aus dem gesamten Landkreis zur Unterstützung anrücken. Eine genaue Schadenshöhe konnte am Morgen noch nicht beziffert werden.

