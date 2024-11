21.11.2024 07:08 6.090 Flammeninferno in Sachsen: Scheune fängt Feuer, Vollsperrung!

In der Nacht zu Donnerstag stand in Gersdorf eine Scheune lichterloh in Flammen.

Von Claudia Ziems

Gersdorf - In Gersdorf (Landkreis Zwickau) gab es in der Nacht zu Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehr. In einer Scheune eines Vierseitenhofes auf der Hauptstraße war ein Feuer ausgebrochen. © André März Gegen 1.43 Uhr brach aus noch ungeklärter Ursache ein Brand in einer Scheune eines Vierseitenhofes auf der Hauptstraße aus. Die Flammen breiteten sich schnell im Inneren des Gebäudes aus. Mehrere Trupps der Feuerwehr bekämpften das Feuer von außen. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden, das bestätigte die Polizei gegenüber TAG24. Feuerwehreinsätze 61 Verletzte bei Reizgas-Angriff in Berufsschule! Täter noch auf der Flucht Nach ersten Informationen brannten mehrere Fahrzeuge, darunter Traktoren, in der Scheune aus. Auch die Solaranlage auf dem Dach fiel den Flammen zum Opfer. 104 Einsatzkräfte der Feuerwehren mit 26 Fahrzeugen waren am Einsatz beteiligt. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. In der Scheune fielen auch Fahrzeuge den Flammen zum Opfer. © Andreas Kretschel Zahlreiche Einsatzkräfte verhinderten eine Ausbreitung der Flammen auf andere Gebäude. © Andreas Kretschel Die Scheune fackelte bis auf die Grundmauern ab, die Brandursache ist aktuell noch unklar. Die K7307/Hauptstraße in Gersdorf musste zwischen Teutoniaweg und Erlbacher Straße aufgrund der Löscharbeiten voll gesperrt werden.

