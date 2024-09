Flammeninferno in Tennishalle: Dringend Zeugen gesucht!

Bad Lauterberg - Am gestrigen Donnerstag brannte im Bad Lauterberger Ortsteil Barbis ( Landkreis Göttingen ) eine alte Tennishalle. Die Polizei sucht dringend Zeugen .

Bis in den Nachmittag waren die Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. © Screenshot/Facebook/ffwbarbis

Gegen 3 Uhr morgens soll das Feuer ausgebrochen sein, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Zeugen hätten zu diesem Zeitpunkt die Flammen in dem Gebäudekomplex in der Straße "Am Bühberg" entdeckt und den Notruf verständigt.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte haben die leerstehende Tennishalle und die angrenzende Baude in Vollbrand gestanden.

Nach rund zwei Stunden konnten die insgesamt 120 hinzugerufenen Einsatzkräfte die Flammen unter Kontrolle bekommen, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Barbis.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Derzeit sei der Brandort für weitere Ermittlungen beschlagnahmt.

Auch die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.