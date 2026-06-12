Fledermaus verirrt sich in U-Bahn-Haltestelle
Von Anika von Greve-Dierfeld
Karlsruhe - Zwei Feuerwehrmänner haben eine Fledermaus aus einer Karlsruher U-Bahn-Haltestelle gerettet.
Das Tier hatte sich nach Angaben der Feuerwehr an dem Bahnsteig in etwa drei bis vier Meter Höhe zurückgezogen und fand aus eigener Kraft nicht mehr ins Freie.
Den Angaben zufolge hatte eine Passantin das Tier über mehrere Tage beobachtet und sich dann an die Feuerwehr gewandt.
Mithilfe einer Mitarbeiterin des Umweltamtes wurde das verschreckte und allem Anschein nach äußerst übellaunige kleine Männchen schließlich gesichert - und zunächst an einen ruhigen, dunklen Ort verfrachtet. Passiert war ihm nichts.
Fledermäuse lieben dunkle, zugluftfreie und warme Orte, die Schutz vor Fressfeinden bieten. In U-Bahnhöfen ist nicht nur die von den fahrenden Zügen verursachte Zugluft problematisch.
Die unterirdische Beleuchtung und die laute Akustik stören den empfindlichen Orientierungssinn der Tiere enorm.
Titelfoto: -/Branddirektion Karlsruhe/dpa