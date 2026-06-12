Fledermaus verirrt sich in U-Bahn-Haltestelle

Karlsruhe - Zwei Feuerwehrmänner haben eine Fledermaus aus einer Karlsruher U-Bahn-Haltestelle gerettet.

Die Fledermaus konnte sich alleine nicht mehr befreien. © -/Branddirektion Karlsruhe/dpa

Das Tier hatte sich nach Angaben der Feuerwehr an dem Bahnsteig in etwa drei bis vier Meter Höhe zurückgezogen und fand aus eigener Kraft nicht mehr ins Freie.

Den Angaben zufolge hatte eine Passantin das Tier über mehrere Tage beobachtet und sich dann an die Feuerwehr gewandt.

Mithilfe einer Mitarbeiterin des Umweltamtes wurde das verschreckte und allem Anschein nach äußerst übellaunige kleine Männchen schließlich gesichert - und zunächst an einen ruhigen, dunklen Ort verfrachtet. Passiert war ihm nichts.