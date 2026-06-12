Blitz schlägt in Wohnhaus ein: Dachstuhl brennt komplett aus
779 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von Sven Bleilefens
Lauta - Ein Dachstuhlbrand hat in Lauta (Landkreis Bautzen) für einen großen Schaden gesorgt.
Grund für den Brand am Donnerstagnachmittag ist nach ersten Erkenntnissen ein Blitzeinschlag, wie die Polizei mitteilte. Der Sachschaden beträgt rund 400.000 Euro.
Zunächst fing den Angaben zufolge der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte Feuer.
Die Feuerwehr konnte eine Ausweitung der Flammen auf den zweiten Teil des Hauses nicht verhindern.
Nach etwa eineinhalb Stunden war das Feuer gelöscht. Der Dachstuhl sei jedoch fast vollständig ausgebrannt.
Die unverletzten Bewohner mussten an einem anderen Ort untergebracht werden.
Laut Polizei ist heute ein Brandursachenermittler im Einsatz.
Titelfoto: xcitepress/Vivian Opitz