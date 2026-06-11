Feuer in alter Brauerei: Zwei Männer mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Untersiemau - Dichter schwarzer Rauch stieg am Donnerstagmorgen aus einem ehemaligen Brauereigebäude in der Lichtenfelser Straße im Landkreis Coburg auf. Zwei Männer wurden dabei leicht durch Rauchgase verletzt.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand vor Ort. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Gegen 10 Uhr ging bei der integrierten Leitstelle die Meldung über den Brand ein. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten umgehend aus und konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen.

Dennoch entstand an dem überwiegend leerstehenden Gebäudekomplex nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Zwei Männer wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen erlitten sie leichte Rauchgasvergiftungen.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei Coburg. Brandermittler werden die Arbeit vor Ort aufnehmen, sobald die Löscharbeiten beendet sind und das Gebäude gefahrlos betreten werden kann.