Mannheim - Bei einem Brand in einem Reihenhaus in Mannheim ist eine Frau verletzt worden.

Das Feuer brach in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr in der Richard-Lenel-Straße aus bislang ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei in Mannheim mitteilte.

Die Bewohnerin des Hauses kam mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.