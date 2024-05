08.05.2024 16:21 Brand in Mehrfamilienhaus im Norden: Drei Menschen und Katze verletzt

Von Bastian Küsel

Neumünster - Großeinsatz im Norden: Am heutigen Mittwoch hat es in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster (Schleswig-Holstein) gebrannt. Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Neumünster sind am heutigen Mittwoch drei Menschen und eine Katze verletzt worden. © Thomas Nyfeler Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 11.04 Uhr über den Brand in der Straße Haart informiert - als sie vor Ort eintrafen, drang starker Rauch aus einer Wohnung im zweiten Stock. Die Kameraden verschafften sich Zugang zu der betroffenen Wohnung, aus der sie zwei Personen retten konnten. Die beiden Bewohner sowie ein Ersthelfer kamen anschließend mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Darüber hinaus evakuierten die Einsatzkräfte weitere sieben Personen aus dem Mehrfamilienhaus. Eine Katze, die sich ebenfalls in der betroffenen Wohnung befand, wurde ebenfalls gerettet und mit Sauerstoff versorgt. Feuerwehreinsätze "Dreiseithof" in Ebersbach: Drei Verletzte nach Feuer im Pflegeheim! Während der Löscharbeiten musste die Straße "Haart" zwischen der Altonaer Straße und der Friesenstraße gesperrt werden. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Schadenshöhe und Brandursache sind noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Thomas Nyfeler