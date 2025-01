28.01.2025 20:51 Eine Person wird reanimiert: Zwei Schwerverletzte bei Wohnungsbrand im Taunus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf hat es am Nachmittag des heutigen Dienstags sieben Verletzte gegeben. Zwei Personen sind schwer verletzt.

Von Marc Thomé

Friedrichsdorf - Beim Brand in einem dreigeschossigen Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf (Hochtaunuskreis) hat es am Nachmittag des heutigen Dienstags mehrere Verletzte gegeben, zwei Menschen wurden durch Rauchgasvergiftungen schwer verletzt. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. © 5VISION.NEWS Ausgebrochen sei das Feuer laut einem Sprecher der Polizei aus noch ungeklärter Ursache in der Küche einer Wohnung im Erdgeschoss des Hauses im Stadtteil Burgholzhausen. Schnell habe sich das Feuer ausgebreitet, sodass schließlich die ganze Wohnung komplett in Flammen stand. Die kurz darauf eingetroffen Feuerwehr konnte glücklicherweise alle Personen noch rechtzeitig aus dem Haus retten. Insgesamt wurden aber dennoch bei dem Brand sieben Personen durch Rauchgas verletzt. Einer der Schwerverletzten musste vor Ort reanimiert werden. Feuerwehreinsätze Appartements nicht mehr bewohnbar! Feuer in Wuppertaler Mehrfamilienhaus ausgebrochen Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik. Einer der Schwerverletzten musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht werden. (Symbolbild) © Boris Rössler/dpa Wie der Polizeisprecher abschließend berichtete, sei das Gebäude zurzeit unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

