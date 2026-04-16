Flammen-Drama im Mehrfamilienhaus: Senior tot aufgefunden
Von Charlotte Haft
Rechtmehring - Ein 89-jähriger Mann ist bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Rechtmehring (Landkreis Mühldorf am Inn) gestorben. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen, wie die Polizei mitteilte.
Der 89-Jährige war alleine in dem Haus, als das Feuer dort am Mittwochabend ausbrach.
Während der Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr den leblosen Senior im ersten Obergeschoss. Für ihn sei jede Hilfe zu spät gekommen.
Die Flammen breiteten sich laut den Angaben der Polizei zwischenzeitlich auf das gesamte Gebäude aus. Schließlich konnte die Feuerwehr den Brand aber vollständig löschen.
Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Auch die Ermittlungen zur Todesursache des Mannes dauern an.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa (Symbolfoto)