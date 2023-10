Frühere Markthalle in Flammen: Wurde hier mit Pyrotechnik gezündelt?

Delitzsch - Großeinsatz der Feuerwehr im nordsächsischen Delitzsch: Dort hat am Samstagnachmittag eine ehemalige Markthalle in Flammen gestanden.

Zwar konnte die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen, doch der Schaden ist immens. © Facebook/Freiwillige Feuerwehr Benndorf

Wie ein Video auf Facebook zeigt, schlugen riesige Flammen in den Himmel, als die Feuerwehr gegen 16.40 Uhr am Ort des Geschehens in der Straße der Jugend im Norden der Stadt eintraf.

Wie die Leipziger Polizei mitteilte, sei das Feuer im Außenbereich der früheren Markthalle ausgebrochen. Heute wird diese wohl als Lagerhalle genutzt.

Der Brand griff schnell auf das Objekt selbst über, weshalb die Kameraden der Feuerwehr schweres Gerät zum Einsatz brachten, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Der Einsatz dauerte bis circa 20 Uhr.

Glücklicherweise habe sich laut Polizei niemand in der Halle befunden, sodass es keine Verletzten zu beklagen gibt. Zur Höhe des Schadens lagen am Morgen noch keine Informationen vor.

Neben mehreren Feuerwehren aus der Umgebung war auch das Technische Hilfswerk vor Ort, um das Gebäude zu sichern.