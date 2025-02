10.02.2025 22:50 Gartenhaus im Vogtlandkreis in Flammen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

In Falkenstein (sächsischer Vogtlandkreis) rückte die Feuerwehr am Montagabend zu einem Brand in einer Gartenanlage an der Goethestraße aus.

Von Stella Kreuzer

Falkenstein - Gartenhaus in Flammen! Rund 40 Feuerwehrleute aus Falkenstein, Trieb, Schönau und Oberlauterbach waren mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. © daroPix/ David Rötzschke In Falkenstein (sächsischer Vogtlandkreis) rückte die Feuerwehr am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Brand in einer Gartenanlage an der Goethestraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand nach ersten Informationen von vor Ort das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Rund 40 Feuerwehrleute waren mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. Feuerwehreinsätze Lost Place in Flammen: Haben Jugendliche das "Alte Teufelsbad" angezündet? Unter schwerem Atemschutz kämpften mehrere Angriffstrupps gegen das Feuer. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen gelang es den Einsatzkräften, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Glücklicherweise gab es nach ersten Erkenntnissen keine Verletzten. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar, ebenso die Höhe des entstandenen Sachschadens. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

