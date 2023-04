Gartenlaube brennt lichterloh: Feuerwehr findet Toten

Hamburg - Bei einem Feuer in einer Kleingartenanlage in Hamburg ist ein Mann gestorben.

In den Flammen fand die Feuerwehr eine Leiche. © Christoph Seemann / Hamburg News

In der Nacht auf Samstag habe eine Gartenlaube "in voller Ausdehnung" gebrannt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Die Feuerwehr wurde gegen 0.23 Uhr in die Streesemannallee gerufen.

Nachbarn gaben an, dass der Bewohner manchmal in dem Haus schläft.

In der Laube fand die Feuerwehr den leblosen Mann. Die Identität des Mannes sei noch ungeklärt.