05.07.2024 14:54 Gartenlaube in Düsseldorf fackelt ab: Feuerwehr muss schnell reagieren!

In Düsseldorf Oberbilk stand am Freitagmorgen eine Gartenlaube in Flammen. Die Feuerwehr musste schnell sein, um einen größeren Brand zu verhindern.

Von Patrick Richter

Düsseldorf - Wie schnell Gartenlauben vollständig abbrennen können, hat man am frühen Freitagmorgen in Düsseldorf sehen können. Im Stadtteil Oberbilk musste die Einsatzkräfte deswegen schnell eingreifen. Durch Zugänge von den Seiten konnten die Einsatzkräfte die hohen Flammen bekämpfen. © Patrick Schüller Wie die Feuerwehr mitteilte, war gegen 3.30 Uhr in der Kleingartenanlage in der Siegburger Straße das Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die betroffene Gartenlaube bereits in Vollbrand. Die umgehende Brandbekämpfung durch die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf benachbarte Lauben übergreifen konnten. Nachdem die meisten Flammen eingedämmt waren, wurde noch das Dach der Gartenlaube geöffnet, um Glutnester zu löschen. Die Flammen der brennenden Gartenlaube erhellen den Düsseldorfer Nachthimmel. © Patrick Schüller Menschen kamen bei dem Feuer glücklicherweise nicht zu schaden. Nach etwa 2,5 Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden. Die Brandursache ist noch unklar und wird von der Kriminalpolizei ermittelt.

Titelfoto: Patrick Schüller