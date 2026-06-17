Gasflasche explodiert in Auto: Mann und Frau verletzt

Bonn - Die Feuerwehr ist in Bonn wegen einer Gasexplosion in einem Auto ausgerückt. Am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr hatte sich laut Polizei in dem Handwerkerauto auf der Schumannstraße ein zündfähiges Gemisch gebildet.

In Bonn musste die Feuerwehr ausrücken, da eine Gasflasche in einem Auto explodiert ist. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Auslöser war vermutlich eine undichte Propangasflasche, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach dem Einsteigen eines Mannes und einer Frau sei es zu einer Verpuffung gekommen.

Der Mann und die Frau hatten den Wagen bei Eintreffen der Einsatzkräfte selbstständig verlassen. Sie erlitten leichte Verbrennungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Das Auto sei deformiert worden, habe aber nicht gebrannt.

Zudem seien ein Roller, ein weiteres parkendes Auto und die Fensterscheibe eines Hauses auf der gegenüberliegenden Straßenseite beschädigt worden.