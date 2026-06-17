Großeinsatz im Harz: Dachstuhl einer Scheune brennt lichterloh

Osterwieck - Seit Mittwochmorgen steht der Dachstuhl einer Scheune in Osterwieck ( Landkreis Harz ) in Flammen.

Schon aus der Ferne war die große Rauchwolke zu erkennen. © Bildmontage: Niklas Treppner/dpa, Screenshot/Instagram/freiwillige.feuerwehr.veltheim

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge kam es im Ortsteil Hessen zu dem Brand. Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Ausbruch informiert.

Bei der Anfahrt war bereits eine große Rauchwolke am Himmel zu erkennen.

Vor Ort wurde die Situation als ein Großbrand eingestuft und umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Verletzte soll es nicht geben.