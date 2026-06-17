Großeinsatz im Harz: Dachstuhl einer Scheune brennt lichterloh

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Im Landkreis Harz ist am frühen Mittwochmorgen eine Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehr ist auch am Vormittag noch im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Osterwieck - Seit Mittwochmorgen steht der Dachstuhl einer Scheune in Osterwieck (Landkreis Harz) in Flammen.

Schon aus der Ferne war die große Rauchwolke zu erkennen.
Schon aus der Ferne war die große Rauchwolke zu erkennen.  © Bildmontage: Niklas Treppner/dpa, Screenshot/Instagram/freiwillige.feuerwehr.veltheim

Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge kam es im Ortsteil Hessen zu dem Brand. Gegen 8 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Ausbruch informiert.

Bei der Anfahrt war bereits eine große Rauchwolke am Himmel zu erkennen.

Vor Ort wurde die Situation als ein Großbrand eingestuft und umgehend mit den Löscharbeiten begonnen.

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Wie genau es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Verletzte soll es nicht geben.

Derzeit dauern die Löscharbeiten weiterhin an. Ersten Ermittlungen zufolge stand die Scheune leer.

Angaben zu Schadenhöhe können noch nicht gemacht werden, hieß es weiter.

Titelfoto: Bildmontage: Niklas Treppner/dpa, Screenshot/Instagram/freiwillige.feuerwehr.veltheim

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