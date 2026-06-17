Feuer in Wohnung, Treppenhaus dicht: Passanten retten Mann über Gerüstleiter

Nürnberg - Im Stadtteil St. Leonhard im mittelfränkischen Nürnberg haben Passanten am Mittwochmittag einen Mann über eine Gerüstleiter aus einer verrauchten Wohnung gerettet. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen.

Passanten retteten einen Bewohner in Nürnberg über eine Gerüstleiter aus seiner verrauchten Wohnung. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Feuerwehr am Mittwoch bekannt gab, wurde der Brand gegen 13.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Gustav-Adolf-Straße gemeldet.

Nach ersten Meldungen befand sich noch mindestens eine Person im betroffenen ersten Obergeschoss.

"Der Bewohner konnte den Weg ins Treppenhaus wegen des Brandes nicht mehr nutzen und machte sich am geöffneten Fenster durch Hilferufe bemerkbar", teilte die Feuerwehr Nürnberg mit.

Mit Erfolg, die Passanten reagierten sofort. "Sie stellten eine am Gebäude abgelegte Gerüstleiter auf und brachten den Mann gemeinsam über die Leiter in Sicherheit."

Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner anschließend und brachte ihn in ein Krankenhaus. Angaben zu möglichen Verletzungen machte die Feuerwehr nicht.