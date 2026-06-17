Feuer in Wohnung, Treppenhaus dicht: Passanten retten Mann über Gerüstleiter
Nürnberg - Im Stadtteil St. Leonhard im mittelfränkischen Nürnberg haben Passanten am Mittwochmittag einen Mann über eine Gerüstleiter aus einer verrauchten Wohnung gerettet. In einem Zimmer war ein Feuer ausgebrochen.
Wie die Feuerwehr am Mittwoch bekannt gab, wurde der Brand gegen 13.30 Uhr in einem Mehrparteienhaus in der Gustav-Adolf-Straße gemeldet.
Nach ersten Meldungen befand sich noch mindestens eine Person im betroffenen ersten Obergeschoss.
"Der Bewohner konnte den Weg ins Treppenhaus wegen des Brandes nicht mehr nutzen und machte sich am geöffneten Fenster durch Hilferufe bemerkbar", teilte die Feuerwehr Nürnberg mit.
Mit Erfolg, die Passanten reagierten sofort. "Sie stellten eine am Gebäude abgelegte Gerüstleiter auf und brachten den Mann gemeinsam über die Leiter in Sicherheit."
Der Rettungsdienst versorgte den Bewohner anschließend und brachte ihn in ein Krankenhaus. Angaben zu möglichen Verletzungen machte die Feuerwehr nicht.
Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens lagen zunächst keine Angaben vor. Die Feuerwehr betonte, dass die nahe Gerüstleiter zwar ein glücklicher Umstand gewesen sei, vor allem aber "das beherzte und umsichtige Handeln der Passanten" Schlimmeres verhindert habe.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa