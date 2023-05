02.05.2023 06:57 Gasflasche steht in Flammen: Plötzlich explodiert Feuerball in Gartenlaube

Am Maifeiertag platzte eine Gasflasche in einer Gartenlaube in Ratingen. Etliche Einsatzkräfte rückten zum Einsatz aus.

Von Laura Ratering

Ratingen - Großer Schreck am Feiertag! In Ratingen platzte am gestrigen Sonntag eine Gasflasche und sorgte für einen Feuerball. Etliche Einsatzkräfte kümmerten sich um den gefährlichen Gasbehälter. © Feuerwehr Ratingen Gegen 15.21 Uhr wurde die Feuerwehr laut Bericht zu einem Brand an den Stadionring gerufen. Kurz nachdem die Einsatzkräfte eingetroffen waren, platzte die Berstscheibe eines brennenden Gasbehälters, die normalerweise für den Druckausgleich verantwortlich ist. Das austretende Gas fing Feuer und explodierte in einem großen Feuerball gen Decke der Gartenlaube. Das Feuer wurde gelöscht und der glühende Behälter gekühlt. Die Flammen konnten durch das schnelle Einschreiten nicht auf die Laube übergreifen. Der Feuerwehr war am Abend nicht bekannt, wie der Gasbehälter in Brand geraten konnte. Über etwaige Verletzte machte die Feuerwehr keine Angaben.

Titelfoto: Feuerwehr Ratingen