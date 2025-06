Gasgrill löst Wohnhaus-Brand aus: 60-Jähriger mit erheblichen Verbrennungen in Klinik

Kassel - Erst brannte ein hölzerner Terrassenboden, dann griffen die Flammen auf ein Mehrfamilienhaus über: In Kassel-Bettenhausen kam es am frühen Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz wegen eines Wohnhausbrands. Es entstand hoher Sachschaden, ein 60-jähriger Mann kam verletzt in eine Klinik.