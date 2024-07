14.07.2024 10:21 Gebäudebrand in Nordthüringen: Schäden auch an angrenzenden Häusern

Die Feuerwehr kam am Samstagabend in Bleicherode wegen eines Gebäudebrandes zum Einsatz. Auch an angrenzenden Reihenhäusern kam es zu Schäden.

Von Carsten Jentzsch

Bleicherode - Zu einem Gebäudebrand ist es in Bleicherode (Landkreis Nordhausen) gekommen. Auch an angrenzenden Reihenhäusern kam es zu Schäden. Die Feuerwehr kam am gestrigen Abend wegen eines Gebäudebrandes in Bleicherode zum Einsatz. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, habe die Rettungsleitstelle die Beamten am gestrigen Abend gegen 21.15 Uhr über den Brand in der Hauptstraße informiert. Den Angaben zufolge brach im ersten Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Dabei verweisen die Uniformierten auf die aktuelle "Sachlage". Der Brand habe sich nach kurzer Zeit bis zum Dachstuhl des Hauses ausgebreitet, hieß es. Feuerwehreinsätze Brand zerstört Haus im Norden: Feuerwehr stundenlang im Einsatz Laut Polizei entstanden ebenfalls feuerbedingte Sachschäden an mehreren angrenzenden Reihenhäusern, bevor die Feuerwehrkräfte den Brand unter Kontrolle und gänzlich gelöscht hatten. Personen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf circa 100.000 Euro geschätzt, hieß es am Sonntagmorgen. Zur Brandursache wird in alle Richtungen ermittelt.

